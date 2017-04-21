В Судогде на кладбище проложили «козью тропу»

В Судогде у центральной улицы Ленина, всего в нескольких сотнях метров от здания городской администрации, находится старое кладбище, существующее уже более двух веков. Там погребены многие поколения судогодцев, в том числе герои Отечественной войны 1812 года, чиновники, купцы и мещане старой Судогды, фронтовики Великой Отечественной, а также получившие известность на различных поприщах общественной пользы горожане.

Прежде там находилась Воскресенская кладбищенская церковь, а сам старый судогодский погост был хорошо благоустроен, вокруг него построили ограду из красного кирпича с массивными воротами, увенчанными маковкой и крестом.

При Советской власти Воскресенский храм снесли, однако кладбищенская ограда сохранилась, хотя частично в поврежденном виде. После того, как захоронения там прекратили, и кладбище закрыли, его территория оказалась изрядно запущенной. Однако в последние годы трудами волонтеров и просто неравнодушных граждан историческое кладбище привели в относительный порядок.

Туда и сегодня постоянно приходят родственники и потомки захороненных там усопших, судогодцы шефствуют над находящимися на старом кладбище могилами Героев Советского Союза и устроенным 5 лет назад мемориалом подполковника Федора Сухоцкого – ветерана 1812 года и бывшего судогодского городничего.

Но для того, чтобы пройти на кладбищенскую территорию, люди вынуждены карабкаться по деревянному трапу с набитыми на нем поперечными рейками – примерно такие конструкции прежде нередко использовались в магазинах для грузчиков.

Трап необходим, так как входом на кладбище служит пролом в старой массивной кирпичной стене, а так как ее сломали не до конца, то на основание ограды и требуется взбираться при помощи импровизированной деревянной конструкции на подгнивших подпорках.

К тому же именно в том месте проходит труба газовой магистрали, и поднимающиеся по трапу с приспособленным турникетом вместо перил, да и то лишь с одной стороны, соотечественники, особенно те, кто ростом повыше, вынуждены еще и наклонять голову, дабы не стукнуться о трубу.

Такая «козья тропа» выглядит особенно нелепо ещё и потому, что рядом прекрасно сохранились красивые и добротные кирпичные ворота с аркой, через которые раньше и попадали на погост. Однако в советское время прямо перед этими воротами почти впритык поставили какое-то хозяйственное строение сарайно-гаражного типа, а проем арки загородили.

Теперь пространство между кирпичной хибарой и наглухо закрытыми кладбищенскими воротами служит подобием свалки, где полно пустых бутылок и иного мусора. А судогодцы, видимо, уже привыкшие к такому безобразию, продолжают карабкаться по временным (или уже постоянным?) деревянным приступкам через пролом.

Еще один нюанс: со стороны главной улицы Судогды (Ленина) столь оригинальный вход на кладбище прикрыт мемориалом павшим воинам Великой Отечественной. И со стороны этого «судогодского проспекта» всё выглядит вполне пристойно. Если, конечно, не заглянуть за угол мемориала…