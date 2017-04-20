«Пострадавшего» от кортежа начальника ГИБДД сменил коллега из Владимира

Им стал 43-летний майор полиции Андрей Шикин. Новый главный ГАИшник второго по величине города Владимирской области – уроженец города Владимира и дипломированный юрист – выпускник Владимирского юридического института ФСИН по специальности «юриспруденция».

С 1994 года начал службу инспектором дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Владимирской области. До недавнего времени он занимал должность государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области. Майор Шикин женат и имеет совершеннолетнего сына.

Предшественник Шикина на посту начальника Ковровского ГИБДД подполковник полиции Игорь Симонов продержался в этой должности всего пару лет – с весны 2015 по весну 2017 гг. Причина отставки – рапорт по случаю ухода на пенсию.

Однако, как уже сообщал «Призыв», в качестве истинной причины ухода совсем не старого офицера в СМИ называли инцидент, произошедший в октябре 2016 года во время проведения международного форума «Россия – спортивная держава».

Тогда, якобы, при проезде кортежа президента России Владимира Путина из Коврова в Доброград в череду лимузинов неожиданно вклинился посторонний грузовик, который инспектора ГИБДД почему-то вовремя не остановили. Вскоре после этого по результатам проведенной проверки Игорь Симонов получил дисциплинарное взыскание, а спустя несколько месяцев подал в отставку.

В ведении Ковровского отдела ГИБДД не только Ковров, но и весь Ковровский район. Поэтому «хозяйство» новому начальнику досталось весьма непростое, тем более что значительное число дорог в городе оружейников сегодня находятся в крайне плачевном состоянии, что не может не влиять на безопасность дорожного движения.

Фото: https://static.mvd.ru/upload/site36/document _images/DSC_0104(2)-800×600.jpg