Региональное управление ФСБ сделало заявление

Заявление довольно лаконичное, но предельно ясное. Оно опровергает распространённую сегодня федеральными СМИ информацию о том, что в регионе-33 введён режим КТО. Приводим заявление спецслужбы:

«Управление Федеральной Службы безопасности по Владимирской области официально заявляет: распространяемая рядом средств массовой информации сообщение о введении во Владимирской области режима контртеррористической операции (КТО) не соответствует действительности».

Напомним, первой о проведении КТО во Владимирской области сообщила «Газета.Ru». По информации издания, в деревне Ивановское Александровского района Владимирской области были ликвидированы два террориста, но четырём их возможным пособникам удалось скрыться.

Фото: http://s5.bloknot.ru/wp-content/uploads/2016/12/kto.jpg