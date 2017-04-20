Депутаты сказали «нет» без вариантов

Сегодня депутат владимирского горсовета (основное место работы – директор школы № 40) Дмитрий Кушпита после обсуждения основной повестки заседания бюджетного комитета сделал заявление по мусоросортировочному заводу.

Народный избранник сообщил, что из СМИ узнал о реакции руководства «Белого дома» на отрицательный ответ городского Совета по поводу строительства предприятия на территории ТЭЦ. Позиция депутатов воспринята, как «каприз».

– Я не совсем понял посыл администрации области. Нам говорят, что нас свозили в Кострому, показали опыт соседей, и мы этому должны быть рады, – развел руками Кушпита. – Но эта поездка не смогла развеять сомнения по поводу лукавства инвестора. Объем затрат – 1,5 млрд рублей, это очень много. Да и на счет класса опасности тоже есть большие сомнения. И мы должны согласиться размещать такой объект в центре Доброго?

Депутат сказал, что, по его мнению, на горсовет будет оказываться давление. В частности, сейчас администрация области требует, чтобы депутаты горсовета, «забраковав» площадку рядом с ТЭЦ, предложили взамен свой вариант размещения мусоросортировки.

– Но мы не должны этого делать. Это дело исполнительной власти! – полагает Дмитрий Кушпита.

Заместитель главы города Лариса Пышонина вслед за выступлением Кушпиты сказала, что депутаты не собираются отказываться от своего мнения. Председатель бюджетного комитета Леонид Фоменко, в свою очередь, добавил, что горсовету необходимо провести ещё один президиум, чтобы закрепить позицию депутатов и конкретизировать причины их несогласия с планами строительства мусоросортировочного завода.

У депутатов горсовета есть опасения, что главе региона неточно донесли позицию народных избранников. В частности, в материалах СМИ говорилось, что владимирские депутаты обратились к губернатору с письмом. На самом деле никакого письма они не писали и не отправляли. Всё обсуждалось на словах. А как интерпретировали эти слова в дальнейшем – можно только гадать.