Жителям Киржача предложили проект парка имени Валерия Халилова

В Киржаче появится парк имени военного дирижёра, художественного руководителя ансамбля имени Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, такое решение принято в рамках выполнения поручения губернатора Светланы Орловой об увековечивании памяти народного артиста России Валерия Халилова на владимирской земле.

С этой целью в центральной части города выбрано живописное место – парк у реки. Планируется, что здесь будут проходить все значимые городские мероприятия.

Финансовые затраты на устройство парка по предварительным расчетам составляют 8 миллионов 600 тысяч рублей. Более детально проект парка обсудят на публичных слушаниях, которые состоятся 11 мая в городской мэрии по адресу микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б». Начало в 11.00.

Напомним, Валерий Халилов, погибший вместе со своим коллективом в авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря 2016 года, был похоронен на Архангельском погосте Киржачского района.

Рядом с деревней Новинки прошли детские годы военного дирижера. При жизни генерал выразил желание, чтобы его похоронили на родине предков.

Фото: http://www.gorodkirzhach.ru/?news=447