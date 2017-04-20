14 апреля 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО СП «Хиратрейд» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку стоматологических инструментов для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что по результатам рассмотрения первых частей заявка Общества была отклонена на основании- ч.3 ст. 66, ч.4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

С указанным решением ООО СП «Хиратрейд» не согласно, так как заявка Общества соответствовала требованиям аукционной документации.

Представитель аукционной комиссии пояснил, что заявка Общества подлежала отклонению, так как в заявке участника в позиции 7 не указан конкретный показатель товара.

Представитель Заказчика пояснил, что при формировании спорной позиции аукционной документации произошла техническая ошибка.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО СП «Хиратрейд», по доводам указанных в ней, необоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.