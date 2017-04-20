Больше выгод при открытии счета в Промсвязьбанке

Компаниям МСБ, открывшим расчетный счет в рамках акции “Вместе выгодно!”, Промсвязьбанк предлагает дополнительные опции: до 3х месяцев ведения счета в PSB On-Line без комиссии. Открыть расчетный счет и получить электронный ключ для работы в PSB On-Line теперь можно бесплатно.

Также действующим клиентам банка стало проще приглашать своих контрагентов открыть счет в ПСБ. Ссылка на резервирование счета по акции «Вместе выгодно!» теперь автоматизирована и отправляется прямо из интернет-банка. За каждого привлеченного партнера клиент Промсвязьбанка получает бесплатное обслуживание счета и SMS-информирование в течение 1 месяца.

Для клиента переход и смена банковских реквизитов не вызовет никаких трудностей – банк предоставляет шаблон письма для уведомления контрагентов, а новые реквизиты выгружаются из интернет-банка.

«Уровень расчетно-кассового обслуживания в Промсвязьбанке отвечает всем потребностям современного бизнеса. Мы постоянно совершенствуем не только наши продукты, но и условия обслуживания. Например, мы сделали так, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять расчеты с контрагентами – клиентами Промсвязьбанка через интернет-банк 24 часа в сутки 7 дней в неделю», – комментирует Виктор Демидов, региональный директор ОО “Владимирский” ПАО “Промсвязьбанк”.

Акция будет действовать до конца 2017 года, подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте.

Фото: http://creditnakartu.ru/potrebitelskiy-kredit-promsvyazban.html