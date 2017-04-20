За избиение врача «скорой» владимирцу грозит до трёх лет

Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя областного центра Эмина Абдулазизова. Как уже сообщал «Призыв», тот минувшей зимой напал на врача «Красного креста».

Абдулазизов попал в больницу после того, как после ночного кутежа его избили неизвестные. Неотложка доставила его в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Находясь в смотровом кабинете, мужчина решил, что ему всё еще продолжает угрожает опасность – источником её в глазах Абдулазизова стала женщина – заведующая приёмным отделением. Буйный пациент нанёс ей не менее трёх ударов руками по голове и телу, и с силой сжал ей руку.

Успокоить Абдулазизова помогли вбежавшие в кабинет полицейские и врач «скорой». В результате действий злоумышленника потерпевшей причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждение суставов руки. Медик долго находилась на лечении в стационаре, в настоящее время лечится амбулаторно.

Абдулазизов во время следствия признал свою вину и раскаялся, однако настаивал на том, что реально не оценивал ситуацию и не понимал, что находится в больнице, а врача, стоящего около него, принял за «опасного» человека».

Максимальное наказание за вышеуказанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Добавим, что в рамках уголовного дела со стороны потерпевшей заявлен гражданский иск на возмещение морального вреда в размере 750 тысяч рублей.

Рассматривать уголовное дело по существу предстоит Октябрьскому районному суда города Владимира.

Фото: http://mediakuzbass.ru/wp-content/uploads/2013/04/408853587.jpg