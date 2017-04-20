Мэрия Владимира будет сама выращивать цветы

На электронной площадке госзакупок выставлен муниципальный контракт на приобретение теплицы для круглогодичного использования стоимостью 2,9 млн рублей.

Администрации города Владимира требуется большая поликарбонатная теплица. Длина её – 45 метров, ширина – 9,5.

На вопрос «Призыва», зачем чиновникам понадобилось заниматься несвойственной им функцией садовода, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович ответил, что цель преследуется чисто экономическая.

– Цветочная рассада дорожает каждый год. Администрация давно обсуждала возможность выращивания собственной рассады ради экономии бюджетных средств, – пояснил он. – С местом установки теплицы пока определяемся. Есть одна солнечная площадка, но надо уладить вопросы по оформлению документов на участок.

Владимирская мэрия ежегодно заказывает десятки тысяч штук цветочной рассады. В списке «любимчиков» петунии, бегонии, «анютины глазки», ценерарии, колеусы, астры, тагетисы. С этого года на клумбах станет приметным цветком герань (по-научному, пеларгония). Ее заказали аж 13 700 штук за 760 тысяч рублей.

Первые клумбы оформят уже в начале мая. На одних взойдут тюльпаны, на других взглянут на мир «анютины глазки».

К лету же высадят цветы на 62 цветниках. Обязательно вновь появится цветочные фигуры: зеленый ослик на Гастелло, лебедь – на Мира, часы – на Добросельской. В этом году обещают пополнить коллекцию – на Ерофеевском спуске установят цветочный фрегат.

К чести администрации стоит отметить, что с каждым годом клумбы и цветники становятся все красивее и интереснее. Летом городские улицы пестрят от цветов. Но покупка теплицы – шаг довольно неоднозначный. Ранее мэрия уже взяла в свои руки уборку городских дорог и тротуаров, асфальтирование проезжей части, обслуживание светофоров и дорожных знаков, автобусное сообщение. О том, какую это принесло экономию (и принесло ли вообще), чиновники толком не говорят.

Ещё несколько лет назад с подачи федерального центра муниципалитеты, наоборот, избавлялись от несвойственных им функций (что, правда, тоже нередко приводило к «перегибам на местах»). Это было продиктовано необходимостью минимизировать коррупционные риски. Теперь, видимо, риски ищут в других местах.

Фото пресс-службы администрации г. Владимира