Господа присяжные заседатели

Студенты вуза, готовящего будущую «элиту» области, изображали героев фильма «12»

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С июня 2018 года во всех судах районного и городского звена вводятся суды присяжных заседателей. Пока же к этому готовятся и сами представители Фемиды, и прокурорские работники, представляющие в суде сторону государственного обвинения.

На днях уголовно-судебное управление прокуратуры области провело учебно-методический семинар для сотрудников, где в ходе деловой игры отрабатывались практические навыки участия прокуроров в формировании коллегии присяжных заседателей в городских и районных судах области.

В качестве статистов кандидатов в присяжные заседатели привлечены студенты факультета права Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Занятие проведено в специально оборудованном кабинете «зал судебных заседаний».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при формировании состава присяжных учитывались даже рекомендации психолога.

Следующее учебное занятие прокуроры проведут 26 мая.

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