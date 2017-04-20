В Павловском разведут ДК и баню

В селе Павловское Ковровского района в нынешнем году начнется строительство нового Дома культуры. В общей сложности новостройка обойдется в 25,787 млн рублей. Большая часть этой суммы будет выделена из областного бюджета в рамках Госпрограммы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 гг. в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В текущем году на этом объекте планируется освоить 12 млн рублей из областного бюджета и 1,2 млн рублей – из районного. Кроме того, райадминистрация оплатила проектно-сметную документацию, которую разработала проектная организация из Татарстана.

В новом уютном одноэтажном кирпичном здании с залом на 100 мест и несколькими более скромными помещениями для работы творческих коллективов, разместится не только Павловский филиал районного Дома культуры, но и сельская библиотека. Сейчас клуб и библиотека занимают отдельные деревянные домики, к тому же старое неудобное и с небольшой площадью здание ДК, оставшееся еще с советских времен, стоит впритык к местной бане!

Павловское – перспективное село с населением более 450 человек. Там находится крупнейшее сельхозпредприятие района «Муравия» молочного направления, имеющее 3000 голов крупнорогатого скота. В селе ведется жилищное строительство для сотрудников хозяйства, действует детский сад, есть почта, несколько магазинов, кафе и столовая, возрожден православный Воскресенский храм, начал действовать музейный комплекс «Усадьба двух генералов», создана большая пасека с пунктом апитерапии – для лечения продуктами пчеловодства. А ещё в нынешнем году начнётся газификация села.

Как сообщил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, новый ДК в Павловском планируется построить и сдать в эксплуатацию не позднее начала октября 2018 года. Место для него уже выбрано на западной окраине села рядом с новой улицей Лихова.

Фото: http://gov.cap.ru/UserFiles/photo/201310/09 /Albom24364/dscn6978.jpg