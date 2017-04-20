Во Владимире наградили юных кулибиных

Второй год подряд юные инженеры со всей Владимирской области представляют свои работы на суд преподавателей и профессоров ведущего вуза региона. И если в прошлом году участие в конкурсе принял 31 человек, то в этом количество участников увеличилось практически в два раза. Проекты молодых изобретателей касаются самых разных областей: от сферы ЖКХ и экономики до образования и здравоохранения. Лучшие из них отправятся в Госдуму, где проходит аналогичный конкурс, а его победители получают финансовую поддержку для реализации своего проекта.

– Мы хотим вырастить молодых ученых-новаторов, которые могли бы осуществить прорыв в разных отраслях экономики, – отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова. – У нас есть замечательный вуз, который вошел в восьмерку опорных вузов страны. Мы получим федеральные деньги на развитие науки. Сегодня, понимая, как важно уже со школьной скамьи прививать интерес к техническим изобретениям, мы и организовали проведение этого конкурса. В нем принимают участие целеустремленные и амбициозные ребята. И мы надеемся, что пятерых наших победителей по достоинству оценят на федеральном уровне.

В региональном конкурсе приняли участие ребята с 8 до 15 лет из десяти городов и районов Владимирской области. Самый юный Вячеслав Курганов собрал механический экскаватор, к слову, почти в половину своего роста.

– В интернете он увидел картинку экскаватора, и сказал, что хочет сделать такой же, – рассказывает папа юного изобретателя Михаил Курганов. – Сначала подготовили проект на бумаге, нашли необходимые детали в гараже, докупили недостающие, вместе собрали. Так и получился экскаватор.

Одиннадцатилетний Кирилл Акимкин из Гусь-Хрустального с товарищами представил на суд жюри плоттер для создания сложных рисунков на любой поверхности.

– Это наша совместная работа, – рассказывает Кирилл. – Я собирал профиль и шаговые двигатели, после этого мы устанавливали необходимые программы и собирали макетные платы. Мне очень интересна техника и электроника, потому что я узнаю очень много нового. К тому же недавно наш учитель показал нам список перспективных профессий, и многие из них связаны с техникой. Поэтому это занятие очень полезное и пригодится в будущем.

По итогам конкурса было отобрано пять лучших работ. Дипломы победителей, кроме учащихся школы № 10 Гусь-Хрустального за проект плоттера, получили авторы проекта «Робот-планограф помещения» из школы № 22 города Коврова, авторы прототипа робота-тележки из школы № 23 города Коврова, ученик 8 класса школы № 12 города Мурома, разработавший систему выращивания растений в беспочвенной среде, а также авторы проекта «Исследование и разработка алгоритмов построения ландшафтов для задачи моделирования воздействий объектов на грунт».

Помимо дипломов лучшие изобретали получили подарки от депутатов Законодательного Собрания Владимирской области.