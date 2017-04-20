Во Владимире прошел гала-концерт конкурса «Звезды в ладонях-2017»

Масштабный проект «Звезды в ладонях» ежегодно объединяет талантливую молодежь из Владимирской области. В этом году в оргкомитет конкурса поступило более сотни заявок от юных артистов и творческих коллективов. В финал вышли 30 ансамблей из Владимира, Радужного, Камешково, Мурома, Петушинского, Собинского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Александровского и Суздальского районов. По традиции, коллективы оценивались в трех возрастных номинациях: от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

– Содействие развитию детского и молодежного творчества, создание условий для самореализации юных талантов является для нас одной из приоритетных задач, – отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. -Такие конкурсы позволяют открывать новые дарования, участники получают поддержку и стимул для профессионального становления. Это рождает в ребенке уверенность в себе, мотивирует на дальнейшее развитие, учит добиваться результата в любой сфере деятельности.

Танец несет доброту

В рамках отборочного тура более тысячи участников представили на суд жюри танцевальные номера. Выбрать самых лучших было не просто. Педагог, хореограф, лауреат различных премий в области культуры и искусства Елена Майорова поделилась впечатлениями от знакомства с юными талантами и от конкурса в целом.

– Искусство хореографии – это способ самореализации: духовной и творческой, – сказала она. – Конкурс «Звезды в ладонях» дает возможность проявить себя на большой сцене как начинающим, так и уже состоявшимся коллективам. Поэтому очень хочется пожелать фестивалю процветания, долголетия, а возможно, и выхода на всероссийский уровень.

Среди разных танцевальных направлений жюри особо выделяет народный танец. В этом году многие участники отдали предпочтение именно ему.

– Сейчас существует много современных направлений в хореографии, но самыми яркими и самобытными оказались номера классического жанра, – продолжает Елена Майорова. – Это то, к чему тянется русская душа. Танец должен нести добро. Народное творчество – это признание в любви своей Родине. И я считаю, что современная хореография, которая держится на народных традициях, очень перспективна.

«Карусель» – хореографический номер с таким названием выбрали для выступления участники ансамбля «Содружество» из города Радужного. Руководитель коллектива Юлия Еремина с 6 лет занималась народным танцем. После окончания школы поступила во Владимирский колледж культуры и искусства на хореографическое отделение. Сегодня она прививает любовь к народному танцу своим воспитанникам.

– Мы любим и чтим народные традиции и народный танец, – говорит Юлия Еремина. – Он закладывает внутреннюю культуру: это и патриотизм, и уважение к истории, и сохранение традиций наших предков. Это наше наследие, без которого невозможно будущее. И мы очень рады поделиться всем этим на фестивале «Звезды в ладонях». Мы здесь впервые, но уже оценили теплую дружескую атмосферу конкурса, пообщались с другими участниками.

– Я пробовала себя во многих танцевальных направлениях, но остановилась на народном танце, – рассказывает участница ансамбля Екатерина Романова. – Народный танец яркий и эмоциональный. Настроение идет от сердца, от души. Нам это очень нравится.

Приезжаем как к себе домой

Зинаида Красовская из Гусь-Хрустального занимается танцами с пяти лет. Студия «Грация», в которой танцует девочка, привезла на конкурс стилизованный народный танец «На скамеечке». Участницы коллектива разучили его недавно и готовятся поехать с ним на конкурс в Казань.

– Это наш дебют, – говорит Зинаида. – Мы, конечно, немного волновались, все-таки танец новый. Но здесь такая удивительная атмосфера, что выйти на сцену было легко. Занятия танцами помогают нам в повседневной жизни. Постоянное живое общение со зрителями учит нас быть открытыми, вселяет уверенность в собственных силах.

Коллектив «Преображение» из поселка Никологоры Вязниковского района участвует в фестивале уже не первый раз. В прошлом году ребята заняли второе место, а сейчас получили спецприз за оригинальную постановку номера.

– Конкурс дает нам возможность проявить себя, обменяться опытом и узнать много нового, – говорит участница ансамбля Жанна Муромкина. – Это настоящий праздник, новые эмоции и впечатления.

Для многих коллективов фестиваль «Звезды в ладонях» стал уже родным. Образцовый ансамбль танца «Сударушка» из города Струнино Александровского района приезжает на конкурс второй раз. В этом году коллектив отметил свое 35-летие, и гран-при в народной номинации для них – один из лучших подарков.

– Мы очень рады выступить на таком грандиозном мероприятии. Здесь всегда тепло принимают, с вниманием относятся к каждому ребенку, хочется возвращаться сюда снова и снова. Мы приезжаем как к себе домой, – говорит руководитель коллектива Елена Петрова. – Участие в таких конкурсах для детей очень важно. Они могут реализовать себя в творчестве, смотрят на сверстников, общаются, многому учатся. А еще для них это настоящий праздник! И мы благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за поддержку подрастающего поколения, за то, что он дает детям возможность раскрыться, проявить себя.