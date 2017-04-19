Вынесен приговор 55-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия случилась летом прошлого года в Муромском районе. Мужчина с двумя малолетними детьми находился там на отдыхе. 3 июля по просьбе 11-летней дочери и 9-летнего сына на автомобиле семья прибыла на левый берег реки Оки вблизи села Карачарово, на место, не оборудованное для купания, с опасными местами и сильным течением.

По версии следствия, отец проявил безответственное поведение. Он знал, что ребята не обладают хорошими навыками плавания. Тем не менее разрешил детям играть в воде, а сам удалился на расстояние более 50 метров – удить рыбу.

Девочка, играя, бегала по воде, оказалась на глубоководье и, не справившись с ситуацией, утонула. Мужчина бросился на спасение, призвал на помощь людей, но попытки отыскать ребенка не увенчались результатом.

Прибывшие на место следователи и криминалисты следственного управления СК России совместно с сотрудниками МЧС и МВД организовали поисково-спасательные мероприятия. Тело ребенка было обнаружено и извлечено из воды только на следующий день 4 июля 2016 года.

Женщина, представлявшая на следствии и в суде интересы погибшей дочки, не согласилась на примирение с бывшим супругом и заявила ходатайство о рассмотрении дела судом по существу.

Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом деянии, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Приговором Муромского городского суда осужденному назначено наказание в виде одного года исправительных работ с взысканием 10 процентов из заработка в доход государства.

Кроме того, судом в пользу мамы погибшего ребенка в счет возмещения причиненного морального ущерба с осужденного взыскано 100 тысяч рублей.