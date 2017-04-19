Владимирцам расскажут всю правду о прививках

С 24 по 30 апреля во Владимирской области, как и во всех субъектах РФ, пройдет ежегодная Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), во время которой населению расскажут о том, от каких болезней можно защитить себя и близких с помощью прививок.

Европейская неделя иммунизации пройдет в этом году под лозунгом «Вакцины приносят результат!».

В дни проведения ЕНИ-2017 во Владимирской области будут проведены выходы прививочных бригад в детские, образовательные учреждения, на предприятия и организации. Также запланированы беседы и лекции для детского и взрослого населения.

Департамент здравоохранения администрации области приглашает владимирцев посетить поликлиники по месту жительства для проведения бесплатной вакцинации, предусмотренной Национальным календарем профилактических прививок.

Отметим, что в Российской Федерации иммунизация населения проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, который предусматривает обязательную вакцинацию против 12 заболеваний. Это вирусный гепатит В, дифтерия, краснуха, коклюш, корь, грипп, туберкулез, полиомиелит, столбняк и другие заболевания.

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