Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Управляющая компания-40а» на действия комиссии по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту окон (замена деревянных на ПВХ) в здании ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке, поскольку заявка данного участника закупки соответствует требованиям аукционной документации.

Представитель уполномоченного органа выразил мнение о правомерности действий аукционной комиссии по отказу первой части заявки Общества в допуске к участию в электронном аукционе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Управляющая компания 40а» по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.