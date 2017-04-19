Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Управляющая компания 40а» на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако, заказчику выдано предписание о внесении изменений в документацию

11 0
11 0

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Управляющая компания-40а» на действия комиссии по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту окон (замена деревянных на ПВХ) в здании ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке, поскольку заявка данного участника закупки соответствует требованиям аукционной документации.

Представитель уполномоченного органа выразил мнение о правомерности действий аукционной комиссии по отказу первой части заявки Общества в допуске к участию в электронном аукционе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Управляющая компания 40а»  по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы