В реестре недобросовестных поставщиков

19 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» о включении сведений в отношении ООО «Торговый дом «ВКЗ» в реестр недобросовестных поставщиков.

По мнению заявителя, победитель конкурса с ограниченным участием по организации услуг по организации горячего лечебного питания для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» ООО «Торговый дом «ВКЗ» неправомерно уклонился от заключения контракта с заказчиком (контракт со стороны ООО «Торговый дом «ВКЗ» был подписан неуполномоченным лицом)

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» ввиду отсутствия в действиях ООО «Торговый дом «ВКЗ» признаков уклонения от заключения контракта.