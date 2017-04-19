В реестре недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России отказала в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» о включении сведений в отношении ООО «Торговый дом «ВКЗ» в реестр недобросовестных поставщиков

10 0
10 0

19 апреля   2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» о включении сведений в отношении ООО «Торговый дом «ВКЗ» в реестр недобросовестных поставщиков.

По мнению заявителя, победитель конкурса с ограниченным участием по организации услуг по организации горячего лечебного питания для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» ООО «Торговый дом «ВКЗ» неправомерно уклонился от заключения контракта с заказчиком (контракт со стороны ООО «Торговый дом «ВКЗ» был подписан неуполномоченным лицом)

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» ввиду отсутствия в действиях ООО «Торговый дом «ВКЗ» признаков уклонения от заключения контракта.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы