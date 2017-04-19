Сотрудники МЧС бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Процесс уже идёт. На днях в ряде сёл Петушинского и Юрьев-Польского районов сотрудники МЧС установили такие приборы в домах местных жителей.

Пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для подачи сигнала о пожаре. Как сообщили «Призыву» в главном управлении МЧС РФ по Владимирской области, сегодня применение таких приборов – один из самых эффективных способов обнаружения пожара в помещении.

– Большинство пожаров происходит в ночное время, когда люди спят и не могут своевременно среагировать на беду. Дым стремительно распространяется по помещения, человеку может потерять сознание после нескольких вдохов, – пояснили сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС. – Извещатель же обнаружит дым на ранней стадии возгорания. Раздастся пронзительный звуковой сигнал.

Социальные службы помогают сотрудникам МЧС составить списки граждан, которым такие датчики необходимы в первую очередь. Это, прежде всего, пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

По данным регионального управления МЧС, в области автономные пожарные извещатели устанавливаются практически каждый день. Так, в апреле такие датчики появились в домах шести семьей в сёлах Кузьмадино и Сима Юрьев-Польского района, а также в домах в деревне Санино Нагорного сельского поселения и в городе Покрове Петушинского района.

Пожарные советуют ставить пожарные извещатели всем владельцам дачных домов и коттеджей. Стоимость прибора – от 260 рублей.

Фото: http://m.top54.city/fileadmin/images/top55_ news/bk_info_orig_77106_1475558823.jpg