Учебный класс и группу в детсаду закрыли из-за запаха аммиака

Основанием для приостановления их работы стала проверка Роспотребнадзора.

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Пресс-служба УФССП по Владимирской области сообщила о приостановлении работы кабинета технологии муромского лицея №1 сроком на 30 дней и о закрытии группы в муромском детском саду №33 сроком на 20 дней.

Основанием для временного приостановления деятельности в образовательном и дошкольном учреждениях стали результаты проведенной представителями территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по Владимирской области проверки.

Надзорным ведомством было установлено, что в воздухе кабинета технологии  лицея №1 содержится  повышенное количество аммиака.

Рассмотрев все представленные документы, а также объяснения и пояснения сторон,  судьей Муромского городского суда было вынесено решение  об административном приостановлении деятельности кабинета технологии сроком на 30 суток.  При этом у администрации данного учреждения  есть право ходатайствовать  перед судом о досрочном прекращении административного приостановления в случае устранения  причин  появления запаха аммиака.

Кабинет лицея приставы опечатали 17 апреля.  А несколькими днями ранее по этой же причине – сильный запах аммиака – судебными приставами этого же района была опечатана одна из групп  в детском саду №33.

По решению суда  группа  должна быть закрыта  на 20 суток,  но по заявлению представителя местной администрации, присутствовавшего на судебном заседании,  все нарушения будут устранены   уже до 1 мая текущего года.

Фото: http://tavanen.ru/

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