Учебный класс и группу в детсаду закрыли из-за запаха аммиака

Пресс-служба УФССП по Владимирской области сообщила о приостановлении работы кабинета технологии муромского лицея №1 сроком на 30 дней и о закрытии группы в муромском детском саду №33 сроком на 20 дней.

Основанием для временного приостановления деятельности в образовательном и дошкольном учреждениях стали результаты проведенной представителями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проверки.

Надзорным ведомством было установлено, что в воздухе кабинета технологии лицея №1 содержится повышенное количество аммиака.

Рассмотрев все представленные документы, а также объяснения и пояснения сторон, судьей Муромского городского суда было вынесено решение об административном приостановлении деятельности кабинета технологии сроком на 30 суток. При этом у администрации данного учреждения есть право ходатайствовать перед судом о досрочном прекращении административного приостановления в случае устранения причин появления запаха аммиака.

Кабинет лицея приставы опечатали 17 апреля. А несколькими днями ранее по этой же причине – сильный запах аммиака – судебными приставами этого же района была опечатана одна из групп в детском саду №33.

По решению суда группа должна быть закрыта на 20 суток, но по заявлению представителя местной администрации, присутствовавшего на судебном заседании, все нарушения будут устранены уже до 1 мая текущего года.

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