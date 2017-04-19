Владимирцам покажут стульчик Ленина и трубки Сталина

«Человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым» – написал 170 лет назад Карл Маркс в своём труде «К критике гегелевской философии права». Человечество, может, и расстаётся, смеясь, а россиянам не до смеха – они по-прежнему ставят памятники грозным царям, «лайкают» в сети фотки бородатых, усатых и бровастых вождей, и с искренним интересом (а то и с ностальгией) осматривают предметы, к этим вождям относящиеся.

Именно такую коллекцию и представит владимирцам и гостям города Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В пятницу в полдень в новом выставочном зале в Палатах открывается выставка «Миф о любимом вожде». От «любимых» вождей осталось самое разнообразное наследство – мебель, предметы обихода, сувениры и т.д. – словом, все те вещи, которых и у простых людей (малоизвестных и, возможно, не очень любимых) навалом.

Основу выставки составили экспонаты Государственного Исторического музея (раньше они находились в закрытом ныне Центральном музее Ленина). Часть экспонатов для показа во Владимире представил Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

Вот перечень раритетов, которые нужно посмотреть на выставке во Владимире в Палатах:

Гипсовые отливки посмертной маски и кистей правой и левой рук Владимира Ильича Ленина, выполненные скульптором Сергеем Дмитриевичем Меркуловым 22 января 1924 года. Копии 2015 г.

В конце февраля 1924 года С.Д. Меркулов сообщил в комиссию ЦИК по организации похорон Ленина, что снял по поручению соратника Ленина Л.Б. Каменева гипсовую маску вождя. Тогда же в Горках он сделал слепки кистей рук – правой и левой. Скульптор отметил, что правая кисть Ленина была сведена (слепок воспроизводит её в сжатом виде).

Одобрив работу скульптора, Каменев распорядился отлить копии посмертной маски для близких Ленина и большевистского руководства.

Предметы мебели

Плетёная мебель осталась в усадьбе «Горки» от прежней хозяйки – миллионерши З.Г. Морозовой. Телефон, столик, стул были перевезены в усадьбу из Ленинского музея-квартиры Московского Кремля вместе со всей экспозицией.

История появления данных предметов мебели в кремлёвской квартире Ульяновых неизвестна. По воспоминаниям очевидцев, Ленин был прост и скромен в быту. Он воспротивился прежнему роскошному убранству кремлёвского кабинета, сказав, что не сможет жить и работать среди богатства.

Подарки В.И. Ленину

В фондах бывшего Центрального музея В.И. Ленина сохранилась обширная коллекция подарков первым лицам Советского государства – от В.И. Ленина до М.С. Горбачёва. Как правило, у народных дарителей был единый мотив – почтить уважением руководителей, объединявших свой народ верой в светлое будущее.

Первым из советских руководителей, кому преподносились подарки, был В.И. Ленин. Особенно знаковые среди них – рапорты «своему» народному вождю о достижениях в развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры.

Сталинские трубки

Коллекция трубок Сталина сформировалась благодаря многочисленным подаркам вождю от руководителей зарубежных компартий и других идеологически близких организаций. На выставке представлены трубки из Великобритании, Ирландии, Франции.

Выставка продлится до 9 июля 2017 г.

Фото: http://files.vm.ru/photo/vecherka/2014/03/ doc6eiu9p4006s7wwu5imq_800_480.jpg