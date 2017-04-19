Служебные квартиры простаивают в ожидании медиков

В Кольчугинской районной больнице работает 98 докторов, а в штатном расписании – 177 ставок. Часть врачей замещают несколько ставок, но все «лакуны» перекрыть не могут.

По словам директора кольчугинской ЦРБ Ирины Матвеевой, катастрофически не хватает педиатров – их требуется как минимум 5, столько же терапевтов и анестезиологов, четыре акушера-гинеколога, одного онколога и травматолога.

Больница готова оплачивать ординатуру для молодых врачей, предоставлять жилье, если оно необходимо. За ЦРБ закреплено 7 свободных служебных квартир.

В прошлом году в Кольчугино служебное жилье получили четыре медика, все они до сих пор работают в больнице. Кстати, по данным директора ЦРБ, средняя зарплата врача в Кольчугинском районе – 43 799 рублей.

А в соседнем Юрьев-Польском районе центральная районная больница в прошлом году предоставила служебное жилье трём врачам: онкологу, хирургу и педиатру.

В региональном департаменте здравоохранения «Призыву» сообщили, что дефицит кадров за три года снизился в 3 раза. Сейчас в регионе не хватает 850 докторов.

Чиновники ведомства по-прежнему считают, что привлечь докторов в районные и сельские медучреждения можно за счёт решения жилищных проблем специалистов. Кроме выделения служебных квартир, в области активно реализуется программа льготного ипотечного кредитования для медработников. В прошлом году в ней приняли участие свыше 120 специалистов.

Фото: http://syzran-small.ru/images/news/20130920-mrt2.JPG