Отца, сына и постороннюю женщину уличили в организации азартных игр

Следственными органами СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 55 и 29-летнего жителей города Владимира. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, отец и сын приобрели игровое оборудование, подыскали помещения, подобрали персонал. С февраля 2016 до апреля 2017 года в организованных трёх игорных заведениях, расположенных в разных частях города Владимира, они вели незаконный бизнес.

В закрытые клубы путём рассылки SMS сообщений приглашались проверенные клиенты, которые передавали операторам игровых автоматов деньги в виде ставок, за счёт этих средств и складывался теневой доход обвиняемых.

Незаконная деятельность родственников пресечена силовыми структурами 11 апреля 2017 года.

В рамках следственных и оперативно-розыскных мероприятий в этот же день задержана и привлечена к уголовной ответственности 51-летняя жительница города Владимира, осуществлявшая незаконный игорный бизнес в областном центре.

В ходе обысков в закрытых игорных клубах изъято более 70 игровых автоматов, документация и иные доказательства, имеющие значение для оценки действий фигурантов.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, круга лиц, причастных к организации и проведению азартных игр, размера полученного фигурантами теневого дохода.

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