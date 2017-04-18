Как «Открытая вода» в Муроме стала не закрытой проблемой

Об этом журналистам сообщила глава региона в ходе пресс-конференции, которая сегодня состоялась в «Белом доме».

Таким образом, власть отреагировала на коллективную жалобу жителей третьего по величине города региона-33, которую они направили губернатору Светлане Орловой в конце марта этого года. В ней люди выразили своё недовольство в связи с проведением в Муроме соревнований «Открытая вода» и попросили перенести их в другое место, а также не передавать военным земли природного заказника «Окский береговой».

Подписали жалобу около ста человек, в основном это жители микрорайона Карачарово округа Муром и села Панфилово Муромского муниципального района. По мнению людей, соревнования «Открытая вода», которые, начиная с 2013 года, с широким размахом проводит Министерство обороны РФ, наносят непоправимый ущерб окружающей природе. Вместе с тем, страдают и сами жители, которые не привыкли к шуму, создаваемой большим количеством военной техники. Более того, разрушаются дома и дороги, некоторые из которых и так давно нуждаются в ремонте. А вот временные грунтовые дороги, необходимые для небольшого времени, когда проводятся учения, наоборот прокладываются, причем с нарушением экологических норм. В частности из-за этого страдает река Илевна.

Дошло даже до того, что весной 2016 года часть земель, принадлежащих природному заказнику «Окский береговой», была изъята в пользу министерства обороны. Соответствующее постановление тогда было подписано исполняющим обязанности владимирского губернатора (сама Светлана Орлова в тот момент отсутствовала).

Местные жители как могли отстаивали свои права. В прошлом году решились даже на перекрытие дороги, по которой во время маневров передвигалась военная техника. Однако подобные акции и многочисленные обращения в местную и областную администрации до сегодняшнего дня оставались без ответа. А когда люди попытались дозвониться в прямой эфир одного из телеканалов, чтобы задать соответствующий вопрос губернатору, им такую возможность не предоставили.

По мнению местных жителей, с одной стороны, администрация области не сможет отказаться от проведения соревнований, т.к. они уже стали неким региональным брендом. С другой стороны, люди не теряют надежду, и верят, что постановление о передаче земель военным, которое Светлана Орлова не подписывала, она может и должна отменить.

Как сообщила глава региона, в Муром уже выехали председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин и начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. Они должны будут выяснить, насколько обоснованы претензии местных жителей к военным, и что нужно предпринять, чтобы уладить проблему. Также, по словам Светланы Орловой, начаты переговоры с министерством обороны РФ, чтобы совместно выработать решение, которое бы устроило все стороны конфликта.

– Люди обеспокоены, – констатировала губернатор. – Есть проблемы. Рычкова уже загрузила, на этой планерке он мне доложил. Просто же так не скажешь им (министерству обороны – прим. «Призыв») «Пойдите!». Надо сделать так, чтобы и люди были довольны, и соревнования нам не потерять.

В распоряжении редакции оказался текст открытого письма муромлян. Приводим его полностью. «Призыв» продолжит следить за развитием событий.

Уважаемая Светлана Юрьевна!

Вынуждены к Вам обратиться через средства массовой информации и социальные сети т.к, все другие способы жителей довести до Вас правдивую информацию и решить нашу наболевшую проблему уже исчерпаны (письменные обращения , отказ в записи на личный прием, «неудобный вопрос» и поэтому отказ в прямом эфире по Владимирскому телевидению).

С 2013 года по настоящее время на территории Муромского района Владимирской области инженерные войска МО РФ проводят тренировки, учения и международные игры “Открытая вода”. Учения проходят в непосредственной близости от жилых домов (100-200 метров). Вся военная техника, задействованная в учениях передвигается к месту проведения учений через с.Карачарово округа Муром. Используя эти уникальные исторические места и территории с богатейшим животным и растительным миром, военные причиняют природе огромный ущерб. Появилось множество новых грунтовых дорог. Наведёнными понтонными переправами нарушается гидрологический режим реки Илевны. Поверхность водоёмов затянута масляной плёнкой от дизтоплива и ГСМ. Стоянка техники (парк) оборудована в ста метрах от фасадов жилых домов улицы Приокская села Карачарово и на территории заказника и превращена в один большой сплошной туалет на открытом воздухе и свалку отходов. Кроме того, передвижение тяжелой техники не имеет временного ограничения, как в дневное так и в ночное время, мешая нормальному, спокойному проживанию жителей. Заправка топливом осуществляется прямо на берегу реки, куда и попадает часть топлива. Длящиеся с марта по декабрь тренировки военной техники создают сильный шум, вибрацию и загрязняют воздух выхлопными газами и реку дизельным топливом и создают местным жителям невыносимые условия в месте их проживания. Часть жилых домов, согласно заключения об инженерно-геологических изысканиях, находится в оползневой зоне, постоянная вибрация от движения тяжелой военной техники и проводимых взрывов может спровоцировать оползневые явления и причинить ущерб жилым домам, а также вред жизни и здоровью жителей. Уже у многих собственников образовались трещины в стенах домов. Когда проводятся взрывы и стрельбы, в домах дрожат стёкла, сильно пугаются дети. Низко пролетающие прямо над селом вертолёты пугают жителей и детей. Тяжёлая военная техника караванами передвигается по улицам, разбивая и без того убогие дороги. Некогда красивейшие песчаные Окские пляжи, излюбленные места отдыха Муромлян, загрязнены, постоянно заняты военной техникой, стали недоступны для жителей и непригодны для купания. Военные выставляют оцепление и шлагбаумы в целях недопущения жителей к берегу р. Оки, а также не утруждают себя обязанностью убрать за собой хлам и мусор. Среди населения все больше и больше растёт недовольство. Все эти факты подтверждены проверкой, проведенной военной прокуратурой.

Но Ваши подчиненные чиновники администрации Владимирской области считают, что проведение учений «Открытая вода» стало БРЕНДОМ Владимирской области и поэтому на проведенном совещании 6 апреля 2016 года, а также по просьбе начальника инженерных войск Ставицкого Ю.М, было принято решение пожертвовать частью природного заказника и благополучием местных жителей и «изъять часть земельного участка входящего в состав природного заказника «Окский береговой» для проведения армейских игр «Открытая вода» в районе с.Карачарово и с.Панфилово и предоставить его для нужд Министерства обороны». На чиновничье решение не повлияла ни близость населенных пунктов, ни проводимая Президентом РФ политика сохранения заповедных природных мест, ни право жителей на благоприятную окружающую среду и нормальное спокойное проживание.

Для реализации плана по проведению реорганизации природного заказника «Окский береговой» в феврале 2016 года в Муромском районе проводились общественные слушания по данному вопросу, где жители единогласно высказали свое мнение против реорганизации заказника, обосновав его вышеприведенными доводами, которые были направлены в дирекцию ООПТ. Но начальник Дирекции ООПТ Канищева О.Н. еще задолго до заключения экологической экспертизы заявляла, что часть заказника будет реорганизована,- Откуда такая 100% уверенность, не иначе дар предвидения. «В силу особенностей заявки, поступившей от Дирекции ООПТ экологическое обследование проводилось по максимально сокращенной программе (1 день в конце августа 2015 года и 1 день в феврале 2016 года. Воздействие на растительный и животный мир в силу дефицита времени и срочности исследований не проводилось» – сказано в предоставленном экологическом обосновании реорганизации заказника.

Комиссия, во главе с начальником Госохотинспекции Куфтиным В.А, 31 мая 2016 года рассмотрела положительно вопрос о реорганизации части заказника «Окский береговой», по словам Канищевой О.Н « в связи с утратой его природоохранной ценности», хотя согласно заключения комплексной экологической, природоведческой, организационно-правовой экспертизы от 29.07.2016 года «деградации экологической системы нарушенного участка заказника в результате проведения армейских учений «Открытая вода-2015» – НЕ ПРОИЗОШЛО, восстановление ВОЗМОЖНО путем естественного зарастания и снижения (сведения до минимума) антропогенного воздействия». Включенные в состав заказника новые земельные участки, вместо изъятого из заказника участка, согласно заключения экспертной комиссии от 23.06.2016 года, «Экспертная комиссия отмечает, что включение новых территорий на данный момент не имеет серьезного обоснования». Т.е никаких объективных причин в реорганизации (изменении его границ, изъятия участка) заказника, кроме как угодить прихоти военного генерала предоставить место на территории природного заказника для проведения учений, не было. К тому же, что в марте 2013 году, в связи с «высокой природоохранной ценностью этого уголка Владимирской области и в целях сохранения эталонных природных комплексов как мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных», был изменен (повышен) статус заказника из «ботанического» в «комплексный (ландшафтный)». Как же он за 4 года мог потерять свою природоохранную ценность? В 2016 году, ни начальник Госохотинспекции Куфтин В.А, ни начальник Дирекции ООПТ Канищева О.Н, в силу своих должностных обязанностей, по нашему мнению, не удосужились ни разу посетить заказник и посмотреть на все нарушения, которые не заметить просто не возможно (или просто не хотели замечать), о которых с марта 2016 года сообщали местные жители и привлечь к ответственности виновных. Лишь в ноябре 2016 года, по настоянию не безразличных к судьбе заказника местных жителей, они соизволили посетить заказник и вдруг обнаружить по их словам «незначительные нарушения природоохранного законодательства (фото)», по которым до сих пор не могут, или не хотят принять решение о привлечении виновных.

Но дальше и изощрённей всех в исполнении поставленной задачи по реорганизации заказника пошла администрация Муромского района, которая вместе с Дирекцией ООПТ выступила организатором повторных общественных обсуждений опять же по вопросу реорганизации заказника, – видимо не понравились ранее приведенные доводы жителей, единогласно высказавшихся против реорганизации. И с этой задачей они (чиновники) блестяще справились. 27 мая 2016 года, используя все правила конспирации, предварительно опубликовав заметку в газете, которой нет в свободной продаже и сети Интернет, спрятавшись от жителей, чьи права бы затрагивала данная реорганизация, в тайне от Главы района и Совета народных депутатов района, в частном доме по адресу г.Муром, ул.Тургенева, д.38 (фото)-(это при наличии своего районного дома культуры в с.Панфилово), судя по документам были проведены повторные общественные обсуждения по данной теме, но к сожалению на которые забыли пригласить жителей(не присутствовал ни один житель с.Панфилово). Жители узнали о конспиративном сборе чиновников только в марте 2017 года. И согласно протокола – замечаний и возражений против реорганизации не поступило. В протоколе нет ни слова о более чем 300 высказанных мнений жителей и приведенных ими доводах, надлежащим образом предоставленных в феврале 2016 года.

Таким образом, для принятия решения – постановления Губернатора № 619 от 15.07.2016 года «О реорганизации заказника Окский береговой», администрацией Муромского района был предоставлен протокол о проведении общественных слушаний, на котором фактически общественность не присутствовала и поэтому он не может служить основанием принятия решения о реорганизации, как и приведенное экологическое обоснование и заключение экологической экспертизы. Мнение жителей было проигнорировано и не учтено, хотя Вы в одном из своих выступлений сказали, что “надо обязательно учитывать мнение жителей при принятии любого решения”.

Близость проводимых учений создают не безопасные, невыносимые условия проживания местным жителям, требующих перенести место проведения тренировок и учений в отдаленное безопасное от населенных пунктов и заказников место. Данное требование обосновано элементарным правом, желанием человека на благоприятную окружающую среду и физической невозможностью безопасного, нормального, спокойного проживания жителей рядом с местом проведения военных учений и расположением военного полигона. Жители за обороноспособную армию, за престиж Владимирской области и г. Мурома, но во всем важен разумный подход. Люди живут как в прифронтовой полосе.

В 2016 году жителей через СМИ заверили, что «в 2016 году учения «Открытая вода» на этом месте проводятся в последний раз», но по имеющийся информации в 2017 году планируются учения еще большего масштаба. Жители терпеть этого больше не могут.

Пренебрежительное отношение и использование военнослужащими инженерных войск данной территории ведет к росту социального недовольства среди местных жителей к вооруженным силам и неизбежно может закончиться массовыми выступлениями протеста во время международных игр и конфликтами местного населения с в/служащими (как это было уже в 2015 и 2016 годах жители перекрывали дороги военной технике), а также полному уничтожению уникального природного комплекса заказника “Окский береговой”.

Какова была острая необходимость, чтобы можно было пожертвовать частью природного заказника, категория земель которых является –земли сельхозназначения; благополучием, безопасностью и спокойствием местных жителей (численность с.Панфилово 1700 человек, с.Карачарово 1500 человек); гордостью земли Муромской историко-культурным местом рождения Ильи Муромца (фактически в 100 метрах от дома места его рождения все перерыто и обезображено гусеницами тяжелой техники).

Чьи интересы представляли и отстаивали чиновники, принимавшие непосредственное участие в реорганизации – остается загадкой. Ведь за каждым решением чиновника стоят судьбы людей и их поколений – что мы оставим вместо природного заказника – БРЕНД, изрытую гусеницами танков и взрывами пустыню? И всё это при наличии множества мест, где можно проводить учения и расположить военный полигон не в ущерб ни природе ни в ущерб спокойствию местных жителей.

Мы считаем, что Вам доводят искаженную информацию по всем “прелестям “Открытой воды”,

Уважаемая Светлана Юрьевна, убедительно просим Вас лично рассмотреть нашу жалобу (ответ от заместителя губернатора по данному вопросу мы уже получали исх. ОГ-09-83-12/02) и на основании вышеприведенных доводов отменить постановление № 619 от 15.07.2016 года о реорганизации заказника “Окский береговой”, тем более, что решение принимали не ВЫ, а также оказать содействие в решении вопроса о переносе учений, международных игр “Открытая вода” и военного полигона в отдаленное, безопасное от наших населенных пунктов и заказников место.