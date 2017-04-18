Жалоба признана необоснованной

17 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Калининградский проектный институт» на действия уполномоченного органа при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома на 55 квартир для нужд администрации города Коврова.

По мнению заявителя, уполномоченный орган неправомерно не ответил ООО «Калининградский проектный институт» на запрос на разъяснение положений конкурсной документации по причине того, что запрос не был подписан электронной цифровой подписью организации. Между тем, запрос был подписан собственноручно генеральным директором заявителя и заверен печатью организации.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Калининградский проектный институт» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.