Прокуроры требуют прикрыть шинок в сети

Как сообщает пресс-служба ведомства, проведённая проверка выявила интернет-сайты, осуществляющие продажу контрафактного алкоголя под видом элитных напитков во Владимире, Владимирской области, а также регионах России.

Вместе с тем законодательством не допускается продажа алкогольной продукции дистанционным способом. Рекламы спиртного в Интернете, по мнению прокуратуры, также быть не должно.

В связи с этим прокуратура направила в суд сразу восемь заявлений о блокировке сайтов, где продается и рекламируется алкоголь.

В настоящий момент заявления находятся на рассмотрении.

Фото: http://www.sochi-express.ru/