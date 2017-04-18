ВТБ Страхование завершило передачу портфеля по ОСАГО в ВСК

В результате с 1 апреля 2017 года все права и обязанности по договорам, по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено отказа на замену страховщика в письменной форме до 31 марта 2017 года, перешли в ВСК.

На данном этапе развития ОСАГО не является приоритетным направлением развития бизнеса ВТБ Страхование, компания последовательно сокращала присутствие в данном сегменте в течение последних двух лет. Ввиду этого и продолжающейся неопределенности на рынке ОСАГО компания приняла решение добровольно отказаться от лицензии на ОСАГО и прекратить работать в данном сегменте автострахования, сконцентрировавшись на других направлениях бизнеса, в которых традиционно занимает лидирующие позиции. При этом компания планирует продолжить дальнейшую работу в сегменте каско. Текущий портфель по ОСАГО компанией ВТБ Страхование передан в ВСК в строгом соответствии с требованиями законодательства. ВСК гарантирует клиентам ВТБ Страхование выполнение всех обязательств по действующим полисам ОСАГО.

Компания ВСК является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2016 года занимает 4-е место с долей рынка 8,6%. В компании отлажены механизмы по управлению портфелем и противодействию мошенничеству, происходит регулярная оптимизация процедур урегулирования страховых событий.

ВТБ Страхование продолжит активно развивать добровольные виды страхования – как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших отечественных страховщиков.

Фото: https://realnoevremya.ru/news/5