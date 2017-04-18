«Ростелеком» стал генеральным партнером Всероссийского конкурса «Позитивный контент»

«Ростелеком» выступил генеральным партнером одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета, цель которого – поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодежи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

Компания поддержит участников основной номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры»: её лауреаты будут награждены дополнительными призами от «Ростелекома».

Традиционно в День защиты детей, 1 июня 2017 года, начинается прием заявок на Восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодежи “Позитивный контент”.

На конкурс «Позитивный контент» могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Подробнее о требованиях к участникам конкурса – на официальном сайте в разделе “Правила”.

Соревнования проводятся в 9 основных номинациях и 5 специальных, среди которых:

Лучший сайт для детей.

За пределами.RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).

Развитие цифровой грамотности.

Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.

Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в «Позитивном контенте» версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках “Премии Рунета 2017”.

Напомним, что участие в конкурсе “Позитивный контент” – это:

ценные призы от организаторов и партнеров;

присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент»;

включение проектов-номинантов в каталог «ВебЛандия»;

информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;

возможность получить домен в .ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;

техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодежи.

Организаторы конкурса: Координационный центр национального домена сети Интернет, домен.ДЕТИ, Фонд Развития Интернет и РОЦИТ. Генеральный партнер – ПАО “Ростелеком”. Организационную поддержку конкурсу традиционно оказывает РАЭК, а также REG.RU, “Лаборатория Касперского”, RU-CENTER.

Среди главных задач “Позитивного контента”: способствовать наполнению российского сегмента сети Интернет качественными познавательными, образовательными, информационными и развлекательными digital-продуктами, отвечающими современным требованиям информационной безопасности; а также содействовать повышению уровня цифровой грамотности населения России через популяризацию качественных интернет-проектов с позитивным контентом.