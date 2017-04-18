Юным владимирцам подарят обещанную «свадьбу»

Как сообщили «Призыву» в администрации города Владимира, в нынешнем году в Центральном парке появятся новые аттракционы для детей. Часть будут приобретены за бюджетный счёт, остальные могут установить частники, которым планируется предоставить земельные участки в парке на условиях аренды.

«Бюджетных» аттракционов предусмотрено два. Это те самые, что фигурировали в контракте благоустройства Центрального парка, разыгранном ещё в 2015 году. Один аттракцион на 28 посадочных мест – «Свадебная карусель», представляет собой крутящуюся платформу с фигурками лошадей и лебедей. Второй, «Гусеница», на 24 посадочных места – это поезд с рельсами, двигающийся по заданной траектории, со спуском и подъемом. В поезде – 6 вагонов.

Две карусели – маловато, конечно, но лучше, чем ничего или чем те старые конструкции, которые совсем не прельщают современных детей, хотя и вызывают ностальгию у их родителей.

Сейчас выбор увеселений в городских парках небогатый – старинные механические карусели типа «Юнга» в парке «Дружба» или «Колокольчики» в парке «Добросельский». Есть еще старенькие веломобили в Загородном парке и паровозик на базе трактора в Центральном. Единственный относительно новый аттракцион – «Бабочки» закупили в 2013 году для парка «Дружба».

Последние контракты на покупку каруселей выставляли на торгах в 2015 году. И то это были надувные батуты. Спасают положение частники, которые уже в апреле открывают парки аттракционов у кинокомплекса «Руськино» и у ледового дворца «Полярис». Цены на прокат там выше, но каждая карусель вызывает бурю восторга у ребенка.

Фото: http://ca83627.tmweb.ru