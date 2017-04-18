ВлГУ нашел опору в Минобрнауки

Министерство образования и науки подвело итоги второго конкурсного отбора программ развития высших учебных заведений, направленных на создание в регионах научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики и рынка труда. Данная программа стартовала в 2015 году, в ее рамках уже успешно работают 11 опорных университетов. В рамках второй волны независимый совет из числа ректоров, органов исполнительной власти и работодателей рассмотрел 80 заявок претендентов на попадание в шорт-лист.

По итогам конкурсного отбора были отобраны две группы вузов: 8 университетов-победителей, которым будут выделены федеральные деньги для реализации программы развития и 14 университетов, чьи программы будут поддержаны субъектами РФ.

Владимирский госуниверситет попал в первую группу наряду с Новосибирским государственным техническим университетом, Сибирским государственным медицинским университетом и другими ведущими вузами страны.

– Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону и, в ходе работы, мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, учитывая детально предлагаемую программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке, – отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. – Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал. Количество поступивших заявок наглядно показывает растущий интерес к программе, и мы, безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие.

Непосредственной обязанностью университета-участника федерального конкурса является разработка совместно с региональными властями и реализация программы развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников.

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