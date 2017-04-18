Возможный пособник питерского террориста прописан в Муроме

Федеральная служба безопасности и следственный комитет России сообщили о задержании в Подмосковье уроженца Киргизии Аброра Азимова, подозреваемого в организации террористического акта в подземке Санкт-Петербурга.

По данным следственного комитета, при задержании у Азимова было обнаружено оружие, боеприпасы и несколько мобильных телефонов. 27-летний мужчина, по предварительным данным, принимал участие в подготовке террориста-смертника Джалилова, который подорвал себя между станциями «Сенная» и «Технологический институт».

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», уроженец Киргизии Аброр Азимов получил российское гражданство не позднее 2016 года. Предположительно оно было оформлено посредством российского консульства в Киргизии. В нашей стране Азимов зарегистрировался по месту жительства в Муроме.После чего уже с российским паспортом он несколько раз побывал в Турции.

В настоящее время Азимов доставлен к следователю и с ним проводятся следственные действия. По делу о теракте в метро уже арестованы десять подозреваемых. Взрыв в Питерской подземке прогремел 3 апреля и унес жизни 14 человек, более ста человек получили ранения разной степени тяжести.

Фото: http://img.5-tv.ru/shared/files/201704/1_477206.png