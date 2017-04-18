Фура спровоцировала столкновение двух автобусов

Вчера во Владимире на улице Погодина в районе дома № 2-б в 18.50 грузовик «МАЗ» с Нижегородскими номерами под управлением 29-летнего водителя врезался в фонарный столб. От удара грузовик изменил траекторию движения и «зацепил» автобус «Мерседес», спокойно стоявший на светофоре.

Поскольку поток транспорта был довольно плотный, а водители автобусов имеют привычку вставать друг за другом буквально впритык, разбитый грузовиком «Мерседес» врезался во впереди стоящий автобус – аналогичной немецкой марки.

Чудом никто из пассажиров не пострадал. Во всяком случае, за медицинской помощью никто из находившихся в салоне не обратился.

Зато травмы получил водитель грузовика. На момент приезда «скорой» у него диагностировали рваные раны голени и ступни. Дальнобойщика госпитализировали.

Фото из группы “Подслушано Автомобилистов-Владимир” из сети “В Контакте”, а также отделения пропаганды УГИБДД по Владимирской области.