Возле ВлГУ высадят «Аллею Победы»

Сегодня в 11-00 на территории Владимирского государственного университета (с правой стороны от главного корпуса) состоится высадка «Аллеи Победы».

15 саженцев деревьев редких пород – маньчжурского ореха и красного дуба университету подарила владимирская мэрия. Напомним, что с 16 января по 3 февраля прошел экологический марафон «ПЕРЕРЕБОТКА» под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево». Владимир занял в нем I место и в качестве приза получил саженцы деревьев из Московского ботанического сада.

Деревья было принято высадить на территории ВлГУ. По замыслу мэрии, «Аллея Победы» будет олицетворять неразрывную связь молодежи и старшего поколения, познавшего весь ужас войны.

Акция приурочена к 72 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Фото: https://riamo.ru/article/134948/kak-proshla-aktsiya-les-pobedy-v-moskovskoj-oblasti.xl