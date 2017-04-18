«Чайф» откроет владимирцам «Чей чай горячей»

«Призыву» удалось пообщаться с лидером группы Владимиром Шахриным и задать вопросы от поклонников «Чайфа» из региона-33.

– Фирменным цветом вашей группы считается оранжевый. После серии «оранжевых» революций не думаете сменить колер?

– Революции приходят и уходят, цвета их меняются, а оранжевый цвет с группой «Чайф» ассоциируется уже много десятилетий. Мы не подались соблазну, когда нам обе противоборствующие стороны предлагали большие деньги, чтобы мы выступили на их стороне именно с оранжевым настроением, у нас хватило разума и мужества не придавать нашему цвету политических оттенков.

– Владимир, правда ли, что на слово «выборы» нет более подходящей рифмы, чем та, которую употребил ваш герой в фильме «День выборов»?

– Думаю, что есть и другие рифмы. Мы исполняли песню Алексея Кортнева, озвучивали текст «Квартета И», роли играли… Если говорить серьезно, на выборы ходить гораздо более эффективно и честно, чем на несанкционированные митинги. Если ты против – приди и проголосуй против. Поддерживаешь – приди и отдай свой голос. Другой альтернативы пока не придумано.

– Слышал, что с вашим новым альбомом «Теория струн» выпущена какая-то космическая пластинка. Не очень понял, что это такое?

– Дизайнеры, которые делал оформление, связали его с космосом. Кольца Сатурна в их воображении стали пластинкой, а «кротовая нора» (предполагаемый тоннель в пространстве) – трубой граммофона. И если соединить «нору» и кольца Сатурна, то вполне можно услышать космос. Более подробно мы писали об этом на нашей странице «Вконтакте». Нам очень приятно, что альбом очень хорошо продается и очень хорошие отзывы.

– За кого вы болеете в футболе: за Ямайку, за Аргентину или за «Урал»?

– Я болею за хоккей на траве «Динамо-Строитель» (Екатеринбург)

– Считаете ли вы, что какие-то ваши хиты станут классикой, и будут исполняться – пусть в другой аранжировке – лет, скажем, через сто?

– Если через 35 некоторые наши песни поют, например, «Оранжевое настроение», то можно предположить, что некоторые песни до столетия дотянут! Они не слушаются сейчас как ретро, звучат вполне современно, наверное, лет через 60 это все-таки будет ретро, но они будут существовать.

– Вы по первой профессии – строитель. А что вы строили или, может, сейчас строите?

– В основном я занимался строительством нулевых циклов, но были сделаны и полностью объекты, например, трехэтажные физкультурно-спортивные комплексы. Мне кажется, что касается строительства, то я до сих пор в состоянии выполнить работу по любой строительной специальности, включая сварщика и крановщика. Хотелось бы верить, что руки помнят!

– Часто ли встречаетесь с другими «динозаврами» российского рока – БГ, ДДТ, «Алисой», Бутусовым? С кем вас связывают особо дружеские отношения?

– Нечасто но несколько раз в год, на каких то фестивалях и съёмках. Иногда приходят к нам за кулисы на наши концерты, иногда мы к ним… Из вышеперечисленных всё-таки с Бутусовым, мы земляки и как-то нас больше связывают личные бытовые истории.

– А будут ли на концерте во Владимире новые композиции? Что мы услышим первыми?

– Программа тура звучит в каждом городе практически без изменений, исключение было только в связи с трагедией в метро в Санкт-Петербурге. В программе звучит три песни из альбома «Кино, вино и домино» и впервые в туре мы поём «Чей чай горячей». Владимир этих песен живьём не слышал точно.

Интересные факты о «Чайфе»

Рок-команда «Чайф» – чуть ли единственная группа золотого века уральского рока 80-х, в становлении которой не принимал участие Александр Пантыкин – один из отцов-основателей рок-движения Свердловска, создатель знаменитых групп «Сонанс» и «Урфин Джюс».

Лидер группы Владимир Шахрин в начале 80-х, кроме своей работы строителем и подпольного увлечения рок-музыкой, был депутатом районного совета Свердловска. По-настоящему заниматься политикой он бросил в 1985 году, когда отказался войти в состав мандатной комиссии по борьбе с подпольными рок-группами.

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О песне «Аргентина-Ямайка 5:0» Она была создана, когда альбом «Шекогали», в который вошла композиция, был уже записан. Владимир Шахрин, как раз находился в Париже, когда в столице Франции проходил чемпионат мира по футболу. Прогуливаясь возле Эйфелевой башни, Шахрин увидел такую вот картину: темнокожие люди сидели неподалёку, стучали в барабаны и напевали какую-то грустную песню, рядом с ними танцевали аргентинцы. Это был далёкий 1998-ой, когда Ямайка потерпела поражение на чемпионате мира по футболу, проиграв Аргентине со счётом 0:5. По возвращении в Россию солист «Чайфа» написал текст, а затем родилась и музыка.

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Первое официальное появление «Чайфа» на телевидении состоялось в 1988 году в программе «Взгляд». Тогда был показан их первый, если можно так сказать, клип. Это была песня «Религия». После этого эфира популярность «Чайфа» распространилась далеко за пределы их родного Екатеринбурга, Ленинграда и Москвы.

Фото: https://hilook.ru/images/afisha/5b1a35aa17e0.jpg