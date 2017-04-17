10 апреля текущего года в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» на действия заказчика – ОАО «ВОЭК» по внесению дополнительных критериев оценки заявок участников при проведении открытого конкурса на проведение анализа влияния на размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ОАО «ВОЭК» на второй долгосрочный период регулирования применения метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и расчета необходимой валовой выручки на содержание сетей ОАО «ВОЭК» на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг. одним из методов регулирования: методом доходности инвестированного капитала или методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
17 апреля текущего года жалоба ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» была рассмотрена по существу комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-228-03/2017.
По итогам рассмотрения дела жалоба признана необоснованной, поскольку заявитель, не являясь участником открытого конкурса, оспаривал действия организатора закупки, не связанные с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении такого открытого конкурса и (или) порядка подачи заявок на участие в нем.
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