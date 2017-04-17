10 апреля текущего года в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» на действия заказчика – ОАО «ВОЭК» по внесению дополнительных критериев оценки заявок участников при проведении открытого конкурса на проведение анализа влияния на размер необходимой валовой выручки на содержа­ние сетей ОАО «ВОЭК» на второй долгосрочный период регулирования применения метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и расчета необходимой валовой выручки на содержание сетей ОАО «ВОЭК» на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг. одним из ме­тодов регулирования: методом доходности инвестированного капитала или методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

17 апреля текущего года жалоба ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» была рассмотрена по существу комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-228-03/2017.

По итогам рассмотрения дела жалоба признана необоснованной, поскольку заявитель, не являясь участником открытого конкурса, оспаривал действия организатора закупки, не связанные с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении такого открытого конкурса и (или) порядка подачи заявок на участие в нем.