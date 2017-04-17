Дорога в школу стала полосой препятствий

Сегодня дорожная техника начала работать ранним утром. Похоже, сроки строительства поджимают, раз рабочие не стали ждать, когда дети и взрослые спокойно пройдут по пешеходной дорожке в сторону школы № 14.

Школяры и взрослые перебегали дорогу перед техникой, лавировали между огромных машин, отпрыгивали от экскаваторов, катков и тракторов. Те не останавливались и не сдвигались в сторону.

Проезжая часть в черновом варианте уже готова, а вот от пешеходной дорожки остались лишь островки.

С высоты полета квадракоптера заметно, что проезжая часть намечена по большей части магистрали. На одних участках ведется асфальтирование, на других пока укладывают щебень.

В районе площади Фрунзе встречные потоки транспорта на магистрали будут разделены полосой земли (как на улице Мира или на той же Лыбеди в районе Октябрьского проспекта). Не удивимся, если на этом естественном «отбойнике» власти пообещают посадить цветущий боярышник – так же, как они обещали засадить им в прошлом году всю магистраль.

А вот пешеходам, которые сейчас ежедневно пользуются небезопасной дорожкой, хотелось бы воочию увидеть надземный пешеходный переход, за который мэрия просит проголосовать на своем интернет-сайте. Уже 3901 человек проголосовали за реализацию проекта моста.