Апрель – время менять авторезину на… зимнюю

Неприятным сюрпризом сегодняшняя погода стала, в первую очередь, для водителей. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, время съемки которых без особый пояснений не установишь: то ли февраль, то ли апрель.

К примеру, вот так сегодня выглядела автодорога из Владимира в Иваново. Этот снимок был опубликован в группе “Подслушано Автомобилистов | Владимир” (пользователь Гена Ерёмин). Разумеется, многие автовладельцы сразу стали сетовать на то, что слишком рано “переобули” своих железных конец с зимней резины на летнюю. А кто-то даже подумывает о том, чтобы вновь перейти на шипы.

Информации о ДТП на дороге в Иваново нет, однако совершенно точно известно, что как минимум одно дорожное происшествие, причиной которого стали погодные перипетии, произошло на трассе, ведущей в Юрьев-Польский. Соответствующее фото также моментально появилось в соцсетях.

“Призыву” так и не удалось получить официальную информацию от УГИБДД УМВД РФ по Владимирской области о том, как все-таки повлияла сегодняшняя неожиданно зимняя погода на аварийность. Как сообщили нашему корреспонденту, окончательная статистика по ДТП появится только завтра.

А вот ДТП на ш. Энтузиастов уже попало не только в сводки ГИБДД, но и в ленты федеральных телеканалов. Это видео прислали очевидцы. На эстакаде с Четвертого транспортного кольца столкнулись как минимум 10 машин. По всей видимости, водители, уже сменившие зимнюю резину на летнюю, не смогли сориентироваться и вовремя затормозить. Поэтому, если в ближайшее время вы планируете поездку в Москву или из Москвы во Владимир, будьте аккуратнее.

Многие автолюбители во Владимире сегодня приняли решение пересесть на общественный транспорт.

Зима в апреле пришла неожиданно и в Суздале (см. фото выше). Тут уже не только о зимних колесах думается, но и о том, чтобы достать с полки только что убранную зимнюю одежду и обувь.

По прогнозам синоптиков, тепло придет в Центральную Россию не раньше майских праздников.