Единая служба спасения начнёт спасать с осени

На электронной площадке госзакупок размещен контракт выполнение работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». «Призыв» уже сообщал о прежних затратах областного бюджета на создание этой службы. В частности, в 2016 году на ремонт и оборудование помещений центра обработки вызовов системы «112», расположенной во Владимире на улице Гастелло,15, потратили свыше 18 млн рублей.

Новый контракт позволит автоматизировать и другие службы, объединённые службой «112». Это единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, газовая служба и службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи и резервный центр обработки вызовов, который находится во Владимире на ул. Мира, 96.

Система «112» должна будет работать круглосуточно, максимальное время ожидания ответа оператора – 20 секунд. Все телефонные разговоры будут записываться. Планируется, что операторы системы «112» смогут по системам ГЛОНАСС определять местоположение машин ДПС и МЧС, спешащих к аварии, смогут визуализировать на экранах, не выходя из офиса, само происшествие.

Поставка оборудования в подразделения всех городов и районов области будет осуществляться поэтапно, с мая по сентябрь. К началу осени нынешнего года единая служба спасения «112» должна заработать в полную силу.

Фото администрации г. Владимира