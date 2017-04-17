Ревнивец из Камешковского района спалил дом подруги

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жилой дом располагался в одном из поселков Камешковского района. К счастью, никто из жильцов в результате пожара не пострадал. Материальный ущерб составил полмиллиона рублей.

Предполагаемый поджигатель попытался скрыться с места преступления на такси. Однако автомобиль был оперативно остановлен нарядом дорожно-патрульной службы. Неоднократно судимый 43-летний местный житель признался в содеянном.

Выяснилось, что поджог мужчина совершил, приревновав свою знакомую, проживающую в этом доме. По словам задержанного, подойдя к дому подруги, ему показалось, что женщина находится в квартире не одна.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное по статье «Умышленное уничтожение имущества». Ревнивец находится под стражей.

Фото: http://kursktv.ru/news/v-kurskoy-oblasti-za-vyhodnye-proizoshli-6-pozharov.html