Банковский сектор улучшает ликвидную позицию и прибыльность

Прибыль банков в 4 кв 2016 г. выросла до 295 млрд руб., а за весь 2016 г. составила 930 млрд руб. Улучшение финансовых результатов банков обеспечило снижение стоимости фондирования и сокращение расходов на резервирование потерь по кредитам. Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле в 4-м квартале практически вернулась к уровням начала 2016 г. Показатель NPL1+ по корпоративному портфелю в 4-м квартале снизился с 6,8% до 6,3%, по розничному – с 8,3% до 8,1%.

Активы российских банков в 4 кв 2016 г. выросли на 0,5%. Тем не менее за весь 2016 г. активы банков снизились на 3,5%, что обусловлено укреплением курса рубля и переоценкой валютных статей. Доля валютных активов в банковской системе сократилась до 27,8% по сравнению с 34,7% на начало года.

Приток средств розничных клиентов при слабом спросе на кредиты обеспечил улучшение ликвидной позиции банков. По итогам 2016 г. банки сократили задолженность перед ЦБ на 2,9 трлн руб. (3,9 трлн руб. в 2015 г.) и начали активно размещать средства на депозитах в ЦБ.

При общем улучшении ситуации в отрасли третья часть банков остаются убыточными. В 2016 г. количество действующих кредитных организаций сократилось на 110 игроков. Выплаты АСВ страхового возмещения по вкладам составили 663 млрд руб. Данные результаты отражают неоднородность состояния системы.

Отраслевой обзор банковского сектора предоставлен ПАО “Промсвязьбанк”.

Основные результаты за 4-й квартал и 12 месяцев 2016 г .

В 2016 г. банковский сектор продемонстрировал восстановление прибыли до 930 млрд руб., что практически соответствует докризисному уровню 2012-2013 годов. Причем в 4-м квартале банки отразили прибыль 295 млрд руб., что является историческим максимумом. Положительное влияние на финансовые результаты сектора оказывает стабилизация качества кредитного портфеля и снижение стоимости фондирования. В 2017 г. мы ожидаем, что тренд по росту прибыли банков продолжится. Этому будет способствовать снижение потерь по кредитам и улучшение чистой процентной маржи.

Количество убыточных игроков в 2016 г. сократилось, но все же остается пока существенным – 178 банков или 1/3 от общего числа действующих. Значительное число банков «третьего эшелона» все еще находится в зоне риска в связи с низким качеством кредитных портфелей и ограниченным доступом к рыночным источникам пополнения капитала и ликвидности.

Капитализация прибыли и сокращение активов, взвешенных по уровню риска, обеспечили улучшение нормативов достаточности собственных средств. За период с января по декабрь 2016 г. норматив Н1.0 улучшился с 12,1% до 12,8%. Планируемое повышение нормативов достаточности капитала в соответствии с Базель-III в ближайшие два года будет фокусировать банки на генерирование собственных источников капитала и консервативный подход к принятию риска на баланс.

Активы российских банков в 4 кв 2016 г. выросли на 0,5%, что можно объяснить притоком средств в систему за счет традиционного роста госрасходов в последнем квартале года. Однако с учетом сокращения активов в первые 9 месяцев 2016 г., в целом по итогам прошлого года активы банков снизились на 3,5%. Наиболее сильное влияние на сокращение активов оказало сокращение портфеля валютных корпоративных кредитов и укрепление курса рубля. Без учета влияния изменений валютного курса рост активов составил 1,9%.

Портфель рублевых кредитов корпоративным клиентам в 2016 г. вырос на 1,9% (+0,4 трлн руб.). Розничный рублевый кредитный портфель вырос на 2,4% (+0,2 трлн руб.). Портфель валютных кредитов ЮЛ за 2016 г. снизился на 12% (-21,8 млрд долл.), розничный – на 33% (-1,3 млрд долл.). Сокращение портфеля валютных корпоративных кредитов происходило быстрее, чем увеличение портфеля рублевых кредитов, это обусловило сжатие совокупного портфеля кредитов ЮЛ на 9,5%. Розничное кредитование в 2016 г. показало прирост на 1,1%. Основным драйвером розничного кредитования выступала ипотека с государственным субсидированием ставок и высокая активность госбанков в этом сегменте.

Объем необслуживаемой задолженности в 4-м квартале сократился на 161 млрд руб. по портфелю рублевых кредитов ЮЛ и на 52 млрд руб. по рублевым кредитам ФЛ. По валютным кредитам ЮЛ просрочка сократилась на 0,9 млрд долл., по валютным кредитам ФЛ ситуация не изменилась. Доля проблемной задолженности в портфеле в 4-м квартале практически вернулась к уровням начала 2016 г. NPL1+ по корпоративному портфелю в 4-м квартале снизился с 6,8% до 6,3%, по розничному – с 8,3% до 8,1%. Сокращение просроченной задолженности произошло за счет реструктуризации проблемных кредитов, продажи залогов в счет погашения долгов, продажи кредитов коллекторам.

Максимальная ставка по депозитам физлиц в топ-10 банков в 2016 г. снизилась на 170 б.п., в том числе на 30 б.п. в 4-м квартале. Несмотря на снижение ставок, рост рублевых вкладов за 2016 г. составил 12,7% (+2,1 трлн руб.), в том числе в 4-м квартале рублевые вклады выросли на 6,5% (+1,1 трлн руб.). Приток средств населения в банки мы связываем с увеличением бюджетных расходов в 4-м квартале, а также повышением склонности населения к сбережению в условиях слабой макроэкономической конъюнктуры. Валютные вклады населения в 2016 г. выросли слабо – на 0,8% (+0,8 млрд долл.). Снижение интереса к валютным сбережениям обусловлено низкими ставками и укреплением курса рубля.

Остатки корпоративных клиентов на рублевых счетах в 2016 г. выросли на 3,5% (+0,5 трлн руб.). При этом в 4-м квартале произошел отток средств со счетов ЮЛ на 0,9 трлн руб., что мы связываем с приватизационными сделками и выплатой дивидендов. Валютные остатки ЮЛ в 2016 г. сократились на 9,7% (-17,7 млрд долл.). Большая часть оттока пришлась на 2-ой и 3-й кварталы. В 4-м квартале валютные остатки снизились на 2,2%. Данную динамику мы объясняем низкой привлекательностью валютных вкладов и использованием средств для погашения валютных кредитов.

Задолженность банковской системы перед ЦБ и Федеральным казначейством по инструментам рублевого и валютного фондирования на протяжении 2016 г. снижалась. Высокий уровень ключевой ставки и приток средств клиентов по рублевым счетам вместе с погашением компаниями валютных кредитов обеспечили приток ликвидности, которую банки использовали для сокращения дорогого фондирования в ЦБ. По итогам 2016 г. банки сократили задолженность перед ЦБ на 2,9 трлн руб. (3,9 трлн руб. в 2015 г.). В последнем квартале 2016 г. банки увеличили долг перед ЦБ на 0,4 трлн руб., что было обусловлено сокращением депозитов Минфина и временным увеличением лимитов валютного РЕПО Банка России.

В 2017 г. мы прогнозируем, что темпы роста кредитного портфеля банков будут отставать от притока средств клиентов. Это обеспечит дальнейшее улучшение ликвидной позиции сектора. Приток ликвидности банки могут использовать для сокращения задолженности перед ЦБ и наращивания портфеля ценных бумаг.

Средневзвешенный уровень ставок по привлеченным рублевым депозитам физлиц на срок до 1 года в 2016 г. снизился на 200 б.п., по долгосрочным вкладам снижение составило 190 б.п. При этом мы обращаем внимание, что инфляция в 2016 г. снизилась на 750 б.п. (с 12,9% в декабре 2015 г. до 5,4% в декабре 2016 г.). Отставание ставок по депозитам от инфляции в 2016 г. формирует потенциал для дальнейшего снижения ставок в 2017 г. Дополнительным фактором в пользу продолжения тренда по снижению ставок по депозитам будет низкая потребность банков в привлечении новых ресурсов на фоне слабого спроса на кредиты.

Динамика портфеля ценных бумаг на балансе банков выглядит лучше, чем по кредитному портфелю, что отражает усиление фокуса на качественных и высоколиквидных активах. Портфель рублевых ценных бумаг в 2016 г. вырос на 6,2% (+0,5 трлн руб.). Портфель ценных бумаг в валюте сократился на 1,7%.

Банк России на протяжении всего 2016 г. проводил умеренно жесткую денежно-кредитную политику. При замедлении инфляции в течение 2016 г. на 750 б.п. (5,4% в декабре 2016 г. против 12,9% в декабре 2015 г.) регулятор снизил ключевую ставку только на 100 б.п. (на 50 б.п. во 2кв2016 г. и на 50 б.п. в 3кв2016г.). Кроме того, ЦБ реализовал изъятие ликвидности из банковского сектора за счет повышения нормативов отчислений в ФОР (по наши расчетам на 0,5 – 0,7 трлн руб.). Дополнительным инструментом абсорбирования ликвидности стало проведение депозитных аукционов, которые ЦБ начал регулярно проводить с августа. В 4-м квартале ЦБ проводил постепенное увеличение лимита привлечения с 94 млрд руб. до 527 млрд руб. На протяжении первого квартала 2017 г. объем привлечения средств на недельных депозитах ЦБ локально превышал 800 млрд руб.

Оперативное изменение лимитов на депозитных аукционах и на аукционах РЕПО позволяет Банку России стабилизировать уровень ставок на денежном рынке.

Согласно заявлениям Банка России денежно кредитная политика будет сохраняться умеренно-жесткой до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует устойчивое снижение до 4%. Это предполагает медленные темпы снижения ключевой ставки в 2017 г. По нашим ожиданиям, потенциал снижения ключевой ставки и ставок денежного рынка до конца 2017 г. составляет 1 процентный пункт.

* Котировки облигаций банков в 4-м квартале с небольшим отставанием следовали за суверенной кривой. Снижение цен на евробонды в ноябре, обусловленное ожиданиями более быстрого повышения ставок ФРС, было практически полностью отыграно в январе-феврале благодаря росту котировок нефти выше 55 долл/барр марки Brent. Поддержку рублевым выпускам облигаций оказывает сильный курс рубля, продолжение тренда по снижению инфляции и избыток ликвидности у банков . Спрос на бонды эмитентов финансового сектора рейтинговой категории «В» остается низким в силу реализации кредитных рисков.

ПАО “Промсвязьбанк”. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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