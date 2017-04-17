В регионе-33 проверят систему оповещения

Сегодня с 11:30 до 11:40 во Владимирской области состоится проверка региональной системы централизованного оповещения населения с перехватом сетей УКВ-радиовещания и телевещания с передачей проверочного речевого сообщения.
Сирены при этом не задействованы не будут. Проверочное речевое сообщение будет дублироваться уличными громкоговорителями.
Региональное управление МЧС обращается к жителям области с просьбой не предпринимать каких-либо действий при получении различных сигналов оповещения населения.
Фото: https://www.chita.ru/news/86837/
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