ГИБДД предложила маркировать велосипеды

Сезон двухколесной техники стартовал. Первые велосипеды и мотоциклы вышли на дорогу всего неделю назад, а в ГИБДД уже зарегистрированы случаи краж велосипедов и ДТП с участием двухколесной техники.

– Самая первая беда для велосипедистов – кражи. Злоумышленники срезают замки, скручивают колеса, забираются в подъезды, несмотря на домофоны и кодовые замки, – говорит врио начальника управления ГИБДД по Владимирской области Александр Новиков. – Далеко не на все велосипеды есть документы и свои номера, поэтому поиск украденных велосипедов осложняется.

В ГИБДД решили прибегнуть к крайним мерам – проводить массовые проверки велосипедистов, а также водителей машин, перевозящих велосипеды. Задумка в том, чтобы пронумеровать несмываемым невидимым маркером велосипеды, чтобы в случае кражи полицейские смогли бы его найти.

Вторая беда для владельцев двухколесной техники – это аварийность. В прошлом году зарегистрировано 80 наездов на велосипедистов. В авариях погибли 9 человек и еще 72 получили ранения. В 2016 году произошло 129 аварий по вине мотоциклистов и скутеристов, в которых 17 человек погибло и 143 человека травмированы. И хотя аварийность с участием двухколесной техники уменьшается, по вине их владельцев случается по-прежнему много происшествий.

Число аварий с скутеристами снижается благодаря тому, что в прошлом году всех водителей на мопедам с объемом двигателя больше 50 кубических сантиментов обязали сдавать на права. И хотя была введена специальная категория «М», большинство местных автошкол обучают на общую категорию мотоциклов «А».

К сведению, в прошлом году 1117 водителей в регионе получили права на категорию «А». На днях были внесены очередные поправки в правила дорожного движения. Теперь водителям-новичкам нельзя перевозить пассажиров на двухколесных транспортных средствах. В ГИБДД предполагает, что это также благоприятно скажется на безопасности водителей и пассажирах мотоциклов. С мая на территории области будут проходить профилактические мероприятия, ориентированные на водителей двухколесных транспортных средств.