На Соловьином пруду разобьют аптекарские огороды

В судьбе Соловьиного пруда, расположенного на территории университета, учащиеся вуза принимали и принимают самое активное участие. При поддержке общественных организаций и жителей близлежащих домов студенты провели работы по очистке водоема, установили детскую площадку и лавочки, возвели небольшой пирс. На этом они решили не останавливаться и предложили свое видение дальнейшего развития зоны отдыха вокруг пруда.

Над проектом студенты работали две с лишним недели. Предварительная стоимость работ по благоустройству территории составляет около двух миллионов рублей. В идеале студенческому проекту необходимо попасть в федеральную программу “Формирование комфортной городской среды”. Если все сложится, то по замыслу автора проекта будущего архитектора Андрея Захарова, на прилегающей к пруду территории появится пешеходная зона шириной около метра, места отдыха, беседка на пирсе, аптекарские огороды, спортивная и детская площадки. Кроме этого проектом предусмотрено возведение трех мысов – Веры, Надежды и Любви.

Местные жители проект благоустройства Соловьиного пруда одобрили, и в ближайшее время он будет направлен в городскую администрацию.

– Мы подали заявку на участие в программе «Благоустройство территорий города Владимира» на 2017 год. Если городская администрация поддержит наш проект, то мы получим средства на дальнейшее благоустройство территории, – отметил научный руководитель проекта Дмитрий Голубев.

Фото: http://www.vlsu.ru