В Коврове пора делать «Павловский мост»

До конца весны осталось полтора месяца. Работы пока не начались. Более того, после принятия решения о продаже муниципального «Октябрьского рынка» (её обосновывали, в том числе необходимостью найти денег на ремонт путепровода) разговоры о мосте как-то поутихли.

Между тем путепровод над линией ГЖД (в народе его называют «Павловский мост») ещё год назад был признан аварийным. Мэрия тогда оценила объем средств для проведения капремонта с заменой балок примерно в 160 млн рублей.

Поскольку денег не было, горадминистрации поручила ГИБДД рассмотреть возможность организации поста на павловском мосту – для соблюдения дистанции и недопущения проезда большегрузов.

Однако запреты на дороге продержались недолго – вскоре всё пошло по-прежнему. Никакого постоянного поста там нет, лишь установлены ограничительные знаки.

Предельная масса грузовиков, ранее составлявшая 13 тонн, теперь не должна превышать 3,5 тонн, расстояние между автомобилями должно быть не менее 16 метров, а скорость движения не выше 40 км в час. Два последних пункта на практике мало кто соблюдает.

Когда недавно ковровчан убеждали в необходимости продажи «Октябрьского рынка», ремонт путепровода назывался первой целью, на которую пойдут полученные барыши. Даже сумма расходов на этот объект называлась – 220 млн рублей, из которых, якобы, городской бюджет должен выделить половину – 110 млн рублей. Почему в соседнем Камешково софинансирование при ремонте схожего объекта составляет 95 на 5, а в Коврове 50 на 50, чиновники не объяснили.

Сейчас о начале работ на «Павловском мосту» чиновники молчат, хотя и от прежних обещаний пока не отказываются.