Жалоба признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «АльтаирГрупп» на положения документации об электронном аукционе на право заключения контракта на закупку лекарственных средств из перечня ЖНВЛП для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира».

По мнению заявителя, в документации об электронном аукционе описание объекта закупки составлено с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России установила в положениях документации об электронном аукционе нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а именно, что установленным характеристикам МНН Цефотаксим не соответствует ни один зарегистрированный лекарственный препарат.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «АльтаирГрупп» обоснованной.

Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать в виду ранее выданного предписания по рассматриваемой закупке.