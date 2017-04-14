Осужденный мэр будет сидеть во Владимирской области

Как сообщают ивановские СМИ, экс-заместитель председателя правительства Ивановской области и бывший мэр Кинешмы Андрей Чужбинкин будет отбывать наказание в одной из колоний Владимирской области.

Чиновник был приговорён к лишению свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 297,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Подробности этой истории удалось найти на сайте «Телеграф.ру». Там со ссылкой на УФСБ сообщается, что Чужбинкин через посредника получил мзду в размере более 40 млн рублей за заключенный контракт на строительство лечебного корпуса областной детской клинической больницы.

Указывается также, что сотрудникам ФСБ разоблачить бывшего чиновника помог его коллега – ранее арестованный бывший заместитель начальника регионального департамента строительства и архитектуры и экс-гендиректор организации «Ивановское объединение строителей» Игорь Савочкин.

Ивановский портал «В частности» сообщает и мотивы, по которым осужденного Чужбинкина, отбывавшего наказание «на родине», этапировали в регион-33. По словам источника «ВЧ», причиной стала оперативная информация, что экс-чиновник бывалыми ворами был назначен то ли держателем тюремного «общака», то ли его заместителем. Также отмечают, что колония во Владимирской области, куда переведён Чужбинкин, считается довольно жесткой.

Этапы большого пути. Андрей Чужбинкин родился в 1977 года в г. Иваново. По образованию экономист-менеджер и юрист.

С 1999 г. по 2002 г. работал в Управлении экономики Администрации города Иваново. В 2002-2004 гг. – начальник отдела главного управления экономического развития и торговли Ивановской области.

В 2005-2006 гг. – начальник территориального отдела регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО по Ивановской области.

В 2006-2008 гг. – начальник Управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации г. Иваново. С апреля 2008 г. – начальник департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

В октябре 2008 г. назначен заместителем председателя Правительства Ивановской области. В 2013 году стал главой администрации города Кинешма.

23 июля 2015 г. осужден по части 6 статьи 290 УК РФ, приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: http://kineshemec.ru/files/images/news/7921v4afc41.jpg