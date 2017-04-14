Во Владимире мужья оказались грамотнее жён

Подведены итоги «Тотального диктанта». Более 70 стран, 858 городов и поселков, свыше 3 тысяч площадок и 200 тысяч 234 участника – такова арифметика проекта, призванного повысить грамотность и привить любовь к родному языку. Диктант впервые написали на 10 рейсах одной из авиакомпаний, в трех поездах и даже в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь-Ялта.

Владимир присоединился к акции четыре года назад, и в этот раз на площадку во Владимирский филиал Финансового университета пришли 339 человек. Областной центр в этом году может похвастаться рекордом посещаемости и рекордом грамотности. 23 владимирца написали диктант на «отлично». В прошлом году пятерок у жителей областного центра не было, негусто было и с четверками.

Впрочем, это – общероссийская тенденция. По словам руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, нынешний диктант стал рекордсменом по числу отличников: их количество выросло с 2-3% до 10. Организаторы объясняют это тем, что в тексте почти не встретилось правил, которые бы выходили за рамки школьной программы, а также тем, что экспертная комиссия утвердила множество вариантов пунктограмм.

Во Владимире к такому повороту событий оказались готовы: подарков хватило и отличникам, и хорошистам. Самыми грамотными в этом году предсказуемо оказались корректоры и учителя, а также руководитель филиала одного из банков, бухгалтер, IT-специалист и студент иняза. Они написали диктант либо совсем без ошибок, либо допустили один пунктуационный промах. А вот за орфографию карали жестче: всего одна ошибка, и ты уже не отличник.

Кстати, об орфографии. Самыми сложными для участников «Тотального диктанта» в этом году стали два слова: «коньяк» и «стерлядь». Первому многие в середине приписали «твердый знак», пострадала и рыба.

Владимирцам эти слова в тексте диктанта не достались, но зато были другие. Особые трудности у пишущих вызвали наречие «непреложно» и сложное существительное «благословение». Были и курьезные ошибки. Например, некоторым не угодил «богатырь-исполин». Вариантов его написания было много: «богатырь-испАлин», «богатырь Исполины» и даже «богатырь из Полины».

Для некоторых «Тотальный диктант» стал семейным мероприятием. И, как выяснилось на церемонии награждения, мужья написали диктант лучше жён. Но, как справедливо заметила одна из участниц акции, это нормально: ведь женщина должна быть слабее мужчины.

Отличники получили от организаторов и спонсоров акции фирменные зонты, а хорошисты – кружки с символикой «Тотального диктанта» и приглашения на интеллектуальную игру. Также подарки получили победители фотоконкурса.

Проверить свою грамотность теперь можно будет только через год – «Тотальный диктант» прощается со своими участниками до следующего апреля.