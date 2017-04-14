За добрые дела владимирцам посулили подарки

В этом году “весенняя пора добра” состоится с 24 апреля по 8 мая. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо:

– заполнить он-лайн заявку до 18 апреля;

– направить отчет через день после проведения мероприятия на почту dobroshtab33@mail.ru с пометкой в теме письма «Отчет ФДД-2017»;

– опубликовать новость о проведенном мероприятии с фотографиями в официальной группе социальной сети «ВКонтакте»;

– акция должна быть реализована в течение одного-двух дней в период с 24 апреля по 8 мая 2017 года.

За многолетнюю историю марафона его участниками стали несколько тысяч молодых горожан: школьники старших классов и студенты. Их вниманию и заботе всегда рады пожилые и одинокие люди, дети – по традиции, именно они становятся первыми получателями помощи добровольцев.

Популярные форматы акций – адресная помощь пожилым людям, организация праздников и концертов, трудовые десанты в социальных учреждениях, проведение мастер-классов и т.д.

По-прежнему в приоритете акции, направленные на содействие людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и организацию творческого, культурно-массового и спортивного досуга молодежи, в том числе для детей и подростков «группы риска»; пропаганду здорового образа жизни, помощь братьям нашим меньшим.

Участники фестиваля получают возможность привлечь к своим мероприятиям внимание общества, СМИ, власти и бизнеса, акции добровольцев включаются в общегородской план и итоговый отчет фестиваля.

Итоги общегородской Недели будут подведены в мае 2017 года. Победители конкурса, реализовавшие самые яркие социально значимые идеи и приславшие отчеты в указанный срок, награждаются памятными призами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 53-33-33.

Напомним, что фестиваль проводится в с 2007 года в рамках общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра».

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/940523/