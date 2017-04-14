Сколько денег хранят жители Владимирской области в банках

Сразу скажем – речь идёт только о банках региона-33. Сколько наши земляки хранят за пределами родной области или, скажем, в швейцарских банках, известно только им самим и тем, кто хранит эти сбережения.

По данным отделения по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО, в январе-феврале 2017 года объём ресурсов, привлеченных кредитными организациями Владимирской области, превысил 210,6 млрд рублей. Это на 12,3% по сравнению с началом марта прошлого года.

Основным источником роста привлеченных средств, как и в предыдущие периоды, остаются вклады населения и депозиты юридических лиц. При этом объем средств индивидуальных предпринимателей региона в банках составил порядка 2,8 млрд рублей.

Вклады жителей Владимирской области занимают 80,5% от общего объема привлеченных средств, оставаясь традиционным инструментом сбережений. Их объем на 1 марта 2017 года составил 169,5 млрд рублей (рост на 12,4%). В структуре депозитов населения преобладают рублевые вклады, доля которых превышает 87,8%.

Средневзвешенная процентная ставка по вкладам населения в рублях в годовом выражении составила 6,5 % годовых, снизившись на 1,85 п.п. по сравнению с 1 марта 2016 года. Максимальная процентная ставка зафиксирована по сроку привлечения «свыше 3-х лет» – 9,12% годовых.

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №3 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.

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