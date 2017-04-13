Центр Владимира перекроют из-за крестного хода

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение связано с проведением крестного хода в честь праздника Пасхи. 16 апреля с 15.00 до 18.00 нельзя будет проехать по улицам Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская на участке от Студеной горы до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского и Усти-на-Лабе.

В указанный период времени автобусы маршрутов №№ 1С, 2, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль, Луначарского.

Движение троллейбусных маршрутов на период проведения Крестного хода будет осуществляться следующим образом:

№ 1 – Ул.Фатьянова – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – театр «Разгуляй».

№ 2 – работать не будет.

№ 5 – Ул.Фатьянова – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ул.Усти на Лабе – Вокзал.

№ 7 – Пр-кт Ленина – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Мира – ВЭМЗ.

№ 8 – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ВХЗ.

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.

Фото: http://www.eparh33.ru/images/050513_9_4.jpg