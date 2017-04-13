В Муроме звёзды стали ближе

Долгожданный объект в парке “Молодежный” вновь открыл свои двери для посетителей после капитальной реконструкции. Планетарий был передан в муниципальную собственность в 1996-ом году. Спустя несколько десятилетий оборудование, выпущенное в начале 70-х в Германии, окончательно вышло из строя. Поэтому в прошлом году главой округа Муром было принято решение оснастить планетарий современной техникой и провести реконструкцию помещения.

– В Муроме в советское время был хороший планетарий. Был и человек, увлеченный астрономией, которого знала, пожалуй, половина города – Сергей Антонович Спасский. Те, кто постарше, с ностальгией вспоминают времена, когда астрономию можно было изучать не только по книгам, но и воочию, глядя на звезды, – отмечает Евгений Рычков. – Развитие техники не стоит на месте, поэтому сегодня есть возможность в планетарии смотреть качественные, специально отснятые фильмы, которые позволяют изучать ту или иную отрасль астрономии. С сегодняшнего дня в городе снова есть планетарий. Поэтому я приглашаю всех взрослых вместе со своими детьми приходить сюда и узнавать о такой науке как астрономия, находить ответы на вопросы о том, как устроена Вселенная.

В свете последних событий, когда в Министерстве образования и науки РФ объявили о возвращении астрономии в школы, появление планетария для муромских ребят станет хорошим подспорьем в изучении предмета.